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Пристайко: альтернативи мінськими угодами не готуються

Новини » Політика     18.11.2019 - 07:15
Пристайко: альтернативи мінськими угодами не готуються
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Однак, за словами Пристайка, українська сторона готова прийняти зміни, які можуть запропонувати лідери "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на сьогоднішній момент альтернативи мінським угодам не готуються. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання журналіста, чи можуть бути на нормандському саміті озвучені хоча б базові параметри закону про "особливий статус Донбасу" і буде зазначено, що одні пункти можуть увійти в закон, а на інші Україна не згодна, міністр відповів: "Те, що ви говорите - це можливий шлях, але він буде дуже схожий на переписування мінських угод. Лідери можуть прийняти таке рішення теж. Ніхто не може заборонити лідерам визнати, що за п'ять років мінські угоди не продемонстрували своєї живучості, не принесли мир в Україну, тому їх треба адаптувати".

За його словами, "в угодах є речі, які треба адаптувати тому, що всі хронологічні терміни вже пропущені".

Пристайко нагадав, що "в 2015 році зустріч тривала шістнадцять годин, результатом якої стали другі мінські домовленості, проте довгий час до цього дані позиції напрацьовувалися переговорними командами на рівні міністерств закордонних справ, на рівні президентів команд, і вони були запропоновані лідерам, які їх остаточно доопрацювали".

Міністр зазначив, що альтернативи мінськими угодами не готуються.

"На сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються. Але якщо лідери прийдуть і скажуть - і ми до цього готові - що цей пункт, очевидно, застарів, цей - нежиттєздатний, давайте його переформулюємо, так лідери іноді роблять", - підсумував Пристайко.

Нагадаємо, саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі.

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