Присоединение к газовым сетям могут упростить: Раде рекомендуют окончательно принять закон

По словам главы комитета Андрея Геруса, ко второму чтению в закон поступило более 160 поправок.

"Принятие закона позволит повысить эффективность использования газовой инфраструктуры; упростить процедуру присоединения к газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий", - указано в сообщении.

В комитете подчеркнули, что наработаны наиболее компромиссные варианты учета поправок, в результате чего законопроект поддержали все участники рынка.

Документ регламентирует ответственность за безосновательный отказ в предоставлении услуги по присоединению или оставление заявления без движения, юридическим лицам разрешили выбирать субъекта хозяйствования, который будет осуществлять обустройство узла учета газа, а при установке счетчика не на границе балансовой принадлежности уже не понадобится согласие оператора.

Отмечается, что для бытовых потребителей оставят действующее регулирование, ведь средства за обслуживание счетчика заложены в тариф.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом как закон законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе", - говорится в сообщении.