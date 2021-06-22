Приєднання до газових мереж можуть спростити: Раді рекомендують остаточно прийняти закон
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній раді спростити приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи. Це передбачає відповідний законопроект №4578-1.
За словами глави комітету Андрія Геруса, до другого читання до закону надійшло понад 160 поправок.
"Прийняття закону дасть змогу підвищити ефективність використання газової інфраструктури; спростити процедуру приєднання до газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій", - вказано у повідомленні.
У комітеті підкреслили, що напрацьовано найбільш компромісні варіанти врахування поправок, у результаті чого законопроект підтримали всі учасники ринку.
Документ регламентує відповідальність за безпідставну відмову у наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху, юридичним особам дозволили обирати суб’єкта господарювання, що здійснюватиме облаштування вузла обліку газу, а при встановленні лічильника не на межі балансової належності вже не знадобиться згода оператора.
Зазначається, що для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладено в тариф.
"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому як закон законопроект щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці травня Рада ухвалила за основу законопроект №4578-1.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Кабінет міністрів продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів у частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня.