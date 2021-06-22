Приєднання до газових мереж можуть спростити: Раді рекомендують остаточно прийняти закон

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній раді спростити приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи. Це передбачає відповідний законопроект №4578-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

За словами глави комітету Андрія Геруса, до другого читання до закону надійшло понад 160 поправок.

"Прийняття закону дасть змогу підвищити ефективність використання газової інфраструктури; спростити процедуру приєднання до газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій", - вказано у повідомленні.

У комітеті підкреслили, що напрацьовано найбільш компромісні варіанти врахування поправок, у результаті чого законопроект підтримали всі учасники ринку.

Документ регламентує відповідальність за безпідставну відмову у наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху, юридичним особам дозволили обирати суб’єкта господарювання, що здійснюватиме облаштування вузла обліку газу, а при встановленні лічильника не на межі балансової належності вже не знадобиться згода оператора.

Зазначається, що для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладено в тариф.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому як закон законопроект щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи", - сказано у повідомленні.