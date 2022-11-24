ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Прислухайтеся до своїх дітей": Данілов "підколов" Лукашенка через фотографію його сина

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 14:48
"Прислухайтеся до своїх дітей": Данілов "підколов" Лукашенка через фотографію його сина Фото: секретар РНБО України Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретар РНБО України Олексій Данілов дотепно підколов главу правлячого режиму Білорусі Олександра Лукашенка та закликав його не слухати "потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Данілова.

Секретар РНБО опублікував фотографію сина Лукашенка Миколи, де він із дівчиною одягнений у одяг кольорів України. Ймовірно, фото було зроблено під час випускного балу Лукашенка молодшого.

"Щодо української державності, він точно знає, за якою країною майбутнє! Порада: прислухайтеся краще до своїх дітей, а не до потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна та похоронної команди недоімперії Росії", - написав Данілов.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко жалібно закликав Україну "зупинитися" та розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує на "повне знищення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Олександр Лукашенко Війна в Україні
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить