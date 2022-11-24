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"Прислушайтесь к своим детям": Данилов "подколол" Лукашенко из-за фотографии его сына

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Четверг 24 ноября 2022 14:48
"Прислушайтесь к своим детям": Данилов "подколол" Лукашенко из-за фотографии его сына Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов остроумно подколол главу правящего режима Беларуси Александра Лукашенко и призвал его не слушать "потенциальных клиентов мавзолея имени Путина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Данилова.

Секретарь СНБО опубликовал фотографию сына Лукашенко Николая, где он с девушкой одеты в одежду цветов Украины. Вероятно, фото было сделано во время выпускного бала Лукашенко младшего.

"Что касается украинской государственности, он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушивайтесь лучше к своим детям, а не к потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России", - написал Данилов.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко жалобно призвал Украину "остановиться" и начать переговоры с Россией, поскольку дальше страну якобы ожидает "полное уничтожение".

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