"Прислушайтесь к своим детям": Данилов "подколол" Лукашенко из-за фотографии его сына
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов остроумно подколол главу правящего режима Беларуси Александра Лукашенко и призвал его не слушать "потенциальных клиентов мавзолея имени Путина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Данилова.
Секретарь СНБО опубликовал фотографию сына Лукашенко Николая, где он с девушкой одеты в одежду цветов Украины. Вероятно, фото было сделано во время выпускного бала Лукашенко младшего.
"Что касается украинской государственности, он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушивайтесь лучше к своим детям, а не к потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России", - написал Данилов.
А Микола Олександрович не згоден з татом. Щодо української державності він точно знає, за якою країною майбутнє! Порада: прислухайтесь краще до власних дітей, а не до потенційних клієнтів мавзолею імені путіна і похоронної команди недоімперії рф. pic.twitter.com/at0LUWEoaA— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 24, 2022
Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко жалобно призвал Украину "остановиться" и начать переговоры с Россией, поскольку дальше страну якобы ожидает "полное уничтожение".
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