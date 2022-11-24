"Прислушайтесь к своим детям": Данилов "подколол" Лукашенко из-за фотографии его сына

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов остроумно подколол главу правящего режима Беларуси Александра Лукашенко и призвал его не слушать "потенциальных клиентов мавзолея имени Путина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Данилова.

Секретарь СНБО опубликовал фотографию сына Лукашенко Николая, где он с девушкой одеты в одежду цветов Украины. Вероятно, фото было сделано во время выпускного бала Лукашенко младшего.

"Что касается украинской государственности, он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушивайтесь лучше к своим детям, а не к потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России", - написал Данилов.