"Прислали якогось історика". Рютте розніс росіян через переговори в Стамбулі

Так, Рютте заявив, що зараз найважливіше - змусити Росію сісти за стіл переговорів і говорити про реалії сьогодення, а не про події далекого минулого.

"Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення", - наголосив він.

Рютте підкреслив, що українці прагнуть припинення вогню і миру якнайшвидше, і для цього Захід має посилити тиск на Москву - зокрема, за допомогою санкцій та інших важелів впливу.

Водночас він подякував колишньому президенту США Дональду Трампу за те, що той "зрушив з мертвої точки" діалог із Володимиром Путіним і спонукав європейських союзників більше вкладати коштів у колективну оборону в рамках НАТО.

"Трамп був єдиним, хто міг це зробити. Завдяки йому розмова з росіянами почалася. Тепер головне - продовжити її так, щоб вона мала реальний результат", - зазначив Рютте.