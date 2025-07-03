"Прислали якогось історика". Рютте розніс росіян через переговори в Стамбулі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів із Україною. За його словами, замість реального діалогу очільник російської делегації Володимир Мединський займається "лекціями з історії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Так, Рютте заявив, що зараз найважливіше - змусити Росію сісти за стіл переговорів і говорити про реалії сьогодення, а не про події далекого минулого.
"Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення", - наголосив він.
Рютте підкреслив, що українці прагнуть припинення вогню і миру якнайшвидше, і для цього Захід має посилити тиск на Москву - зокрема, за допомогою санкцій та інших важелів впливу.
Водночас він подякував колишньому президенту США Дональду Трампу за те, що той "зрушив з мертвої точки" діалог із Володимиром Путіним і спонукав європейських союзників більше вкладати коштів у колективну оборону в рамках НАТО.
"Трамп був єдиним, хто міг це зробити. Завдяки йому розмова з росіянами почалася. Тепер головне - продовжити її так, щоб вона мала реальний результат", - зазначив Рютте.
Нагадаємо, що цього року між Росією та Україною знову стартували прямі переговори. Станом на сьогодні вже відбулось два раунди зустрічей.
У ході останніх переговорів Україні та Росії вдалося досягти домовленості щодо обмінів полоненими, а також про повернення на батьківщину тіл шести тисяч загиблих військових.
Що ж стосується дати третього раунду переговорів, то як заявляли раніше у Кремлі, вона буде визначена після завершення обмінів полоненими.
В свою чергу політолог Володимир Фесенко вважає, що лише тоді, коли Путіну доведеться шукати баланс між військовими витратами та внутрішньою економічною стабілізацією, переговори дійсно стануть реальні та конструктивні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.