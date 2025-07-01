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Коли говорити про мир із Росією буде реально? Експерт назвав ймовірні терміни

Вівторок 01 липня 2025 19:22
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Коли говорити про мир із Росією буде реально? Експерт назвав ймовірні терміни Архівне фото: перемовини України та Росії у Стамбулі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

У Росії посилюються економічні труднощі, і саме вони можуть стати головним чинником, що змусить Кремль шукати шлях до припинення війни.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, у Москві вже почали засекречувати значну частину економічної статистики, зокрема всі витрати, пов’язані з обороною, а також низку інших економічних показників. Це, як вважає політолог, непрямо, але чітко свідчить про серйозні проблеми у фінансовій сфері.

"Путіну доведеться шукати баланс між військовими витратами та внутрішньою економічною стабілізацією", - наголосив експерт.

Він також звернув увагу на те, що навіть деякі "войовничі" джерела в РФ визнають: можливості для продовження повномасштабної війни є обмеженими. Саме тому, на думку експерта, російське керівництво вважає 2025-й або першу половину 2026 року вирішальними і намагається "дотиснути Україну".

У цьому контексті, як підкреслив аналітик, наприкінці 2025 року може з’явитися "вікно для реальних переговорів", але лише за умови, що ЗСУ зможуть зупинити ворога, а в РФ накопичаться внутрішні проблеми.

Разом із тим він наголосив на потребі міжнародного посередництва, адже без третьої сторони суттєвого прогресу в переговорах досягти не вдасться. Експерт відзначив ініціативу американського генерала Кіта Келлога щодо тристороннього формату переговорів як позитивний сигнал.

"Лише США можуть реально тиснути на Росію. Туреччина намагається, але не має достатнього впливу", - додав Фесенко.

На думку експерта, зусилля Білого дому мають бути більш активними, адже попередні контакти між Києвом і Москвою не дали результатів, окрім обговорення гуманітарних питань.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, цього року Росія та Україна відновили прямі переговори. Станом на сьогодні вже відбулось два раунди зустрічей. Під час останнього діалогу Київ та Москва домовились про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Як заявляли раніше у Кремлі, дата третього раунду переговорів буде визначена після завершення обмінів полоненими.

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