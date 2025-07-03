"Прислали какого-то историка". Рютте разнес россиян из-за переговоров в Стамбуле

Так, Рютте заявил, что сейчас самое важное - заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о реалиях настоящего, а не о событиях далекого прошлого.

"Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем", - подчеркнул он.

Рютте подчеркнул, что украинцы хотят прекращения огня и мира как можно быстрее, и для этого Запад должен усилить давление на Москву - в частности, с помощью санкций и других рычагов влияния.

В то же время он поблагодарил бывшего президента США Дональда Трампа за то, что тот "сдвинул с мертвой точки" диалог с Владимиром Путиным и побудил европейских союзников больше вкладывать средств в коллективную оборону в рамках НАТО.

"Трамп был единственным, кто мог это сделать. Благодаря ему разговор с россиянами начался. Теперь главное - продолжить его так, чтобы он имел реальный результат", - отметил Рютте.