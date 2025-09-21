Прискорять анексію? Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини

Сьогодні Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні уряду заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями.

Він закликав до "боротьби" з цим кроком, заявивши, що такий крок "поставив під загрозу існування" Ізраїлю.

"В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але це також об'єктивна правда нашої справедливої боротьби з силами зла і нашого бачення справжнього світу - світу через силу", - сказав Нетаньяху.

Він додав, що країні доведеться боротися в ООН і на всіх інших аренах "проти брехливої пропаганди" і "закликів до створення палестинської держави, які поставлять під загрозу наше існування і стануть абсурдною нагородою за терор".

За його словами, країни, які визнають палестинську державу на Генасамблеї ООН - заохочують акти терору ХАМАС проти Ізраїлю.

"Міжнародна спільнота почує від нас про це найближчими днями", - сказав прем'єр.

Нетаньяху також повідомив, що після Генасамблеї ООН у нього буде зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Це буде моя четверта зустріч із ним від початку його другого терміну - більше, ніж із будь-яким іншим світовим лідером. І нам є що обговорити", - додав глава ізраїльського уряду.

Реакція міністрів

У зв'язку з тим, що Британія, Канада та Австралія оголосили про визнання Палестини, вже з'явилася реакція низки ізраїльських чиновників. Зокрема, міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич закликав анексувати Юдею і Самарію. Простіше кажучи, йдеться про анексію окупованих Ізраїлем частин Західного берега річки Йордан.

"Часи, коли Велика Британія та інші країни визначали наше майбутнє минули, мандат закінчився, і єдиною відповіддю на антиізраїльські дії є суверенітет над батьківщиною єврейського народу в Юдеї та Самарії і назавжди виключення з порядку денного безглуздої ідеї про створення палестинської держави", - написав чиновник.

Він також звернувся до Нетаньяху, сказавши: "Зараз саме час, і все у ваших руках".

Паралельно міністр нацбезпеки Ізраїлю Ейтамар Бен-Гвір теж зробив подібну заяву, закликавши розгромити палестинську владу.

"Визнання Великою Британією, Канадою та "палестинською" державою як нагороди вбивцям з Ухби вимагає негайних контрзаходів: негайного застосування суверенітету в Іудеї та Самарії і повного розгрому "палестинської" терористичної влади", - заявив Бен-Вір.

Він додав, що має намір представити пропозицію про анексію на майбутньому засіданні уряду.