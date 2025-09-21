ua en ru
Прискорять анексію? Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини

Неділя 21 вересня 2025 18:19
Прискорять анексію? Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні уряду заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями.

Він закликав до "боротьби" з цим кроком, заявивши, що такий крок "поставив під загрозу існування" Ізраїлю.

"В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але це також об'єктивна правда нашої справедливої боротьби з силами зла і нашого бачення справжнього світу - світу через силу", - сказав Нетаньяху.

Він додав, що країні доведеться боротися в ООН і на всіх інших аренах "проти брехливої пропаганди" і "закликів до створення палестинської держави, які поставлять під загрозу наше існування і стануть абсурдною нагородою за терор".

За його словами, країни, які визнають палестинську державу на Генасамблеї ООН - заохочують акти терору ХАМАС проти Ізраїлю.

"Міжнародна спільнота почує від нас про це найближчими днями", - сказав прем'єр.

Нетаньяху також повідомив, що після Генасамблеї ООН у нього буде зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Це буде моя четверта зустріч із ним від початку його другого терміну - більше, ніж із будь-яким іншим світовим лідером. І нам є що обговорити", - додав глава ізраїльського уряду.

Реакція міністрів

У зв'язку з тим, що Британія, Канада та Австралія оголосили про визнання Палестини, вже з'явилася реакція низки ізраїльських чиновників. Зокрема, міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич закликав анексувати Юдею і Самарію. Простіше кажучи, йдеться про анексію окупованих Ізраїлем частин Західного берега річки Йордан.

"Часи, коли Велика Британія та інші країни визначали наше майбутнє минули, мандат закінчився, і єдиною відповіддю на антиізраїльські дії є суверенітет над батьківщиною єврейського народу в Юдеї та Самарії і назавжди виключення з порядку денного безглуздої ідеї про створення палестинської держави", - написав чиновник.

Він також звернувся до Нетаньяху, сказавши: "Зараз саме час, і все у ваших руках".

Паралельно міністр нацбезпеки Ізраїлю Ейтамар Бен-Гвір теж зробив подібну заяву, закликавши розгромити палестинську владу.

"Визнання Великою Британією, Канадою та "палестинською" державою як нагороди вбивцям з Ухби вимагає негайних контрзаходів: негайного застосування суверенітету в Іудеї та Самарії і повного розгрому "палестинської" терористичної влади", - заявив Бен-Вір.

Він додав, що має намір представити пропозицію про анексію на майбутньому засіданні уряду.

Нагадаємо, кілька тижнів тому видання Axios писало, що уряд Ізраїлю обговорює анексію частин окупованого Західного берега річки Йордан. Причина була в тому, що низка західних країн має намір визнати Палестину державою.

Зазначимо, що йдеться про десятки країн. Сьогодні про визнання заявили Британія, Канада та Австралія.

