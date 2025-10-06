Прискорить еволюцію війни. Україна створила новий тип морських дронів, - ЗМІ

Зазначається, що атаки в портах Туапсе і Новоросійськ країни-агресорки стали першими, коли оптоволоконні дрони запускали з моря.

Видання нагадує, що Україна натякала на таку можливість у грудні минулого року. Тоді Військово-морські сили ЗСУ показували кадри, на яких морські дрони-носії класу "Магура" запускають FPV-дрони з внутрішніх відсіків.

"З огляду на обмежені людські ресурси, країна покладається на дешеві безпілотні системи, створені для ефективного використання та одноразового застосування", - зазначив Грегорі Фалько, експерт з автономних систем Корнельського університету.

Forbes пише, що наразі і Україна, і РФ намагаються збільшити дальність своїх безпілотників. Експерти зазначають, що використання морських дрононосіїв відкриває нові можливості для цього.

"Волоконно-оптичні FPV, що перевозяться на морських дронах-носіях, дозволяють успішно завдавати ударів по наземних або морських цілях незалежно від засобів протидії електронної війни", - зазначив Рой Гардінер, аналітик з відкритих джерел у галузі озброєнь.

Він вважає, ця інновація може змінити динаміку війни в Чорному морі. На його думку, оптоволоконні FPV-дрони особливо підходять для віддалених цілей, наприклад, Туапсе і Новоросійська.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, заявив, що наразі Україна - лідер у створенні різних типів дронів для різних завдань.

Він додав, що цей досвід не має аналогів навіть у найрозвиненіших економіках та галузях промисловості світу.