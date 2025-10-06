UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Прискорить еволюцію війни. Україна створила новий тип морських дронів, - ЗМІ

Фото: Україна першою запустила оптоволоконні безпілотники з морського дрона (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна створила безпілотний надводний корабель, який здатен нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі. Він не має аналогів у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зазначається, що атаки в портах Туапсе і Новоросійськ країни-агресорки стали першими, коли оптоволоконні дрони запускали з моря.

Видання нагадує, що Україна натякала на таку можливість  у грудні минулого року. Тоді Військово-морські сили ЗСУ показували кадри, на яких морські дрони-носії класу "Магура" запускають FPV-дрони з внутрішніх відсіків.

"З огляду на обмежені людські ресурси, країна покладається на дешеві безпілотні системи, створені для ефективного використання та одноразового застосування", - зазначив Грегорі Фалько, експерт з автономних систем Корнельського університету.

Forbes пише, що наразі і Україна, і РФ намагаються збільшити дальність своїх безпілотників. Експерти зазначають, що використання морських дрононосіїв відкриває нові можливості для цього.

"Волоконно-оптичні FPV, що перевозяться на морських дронах-носіях, дозволяють успішно завдавати ударів по наземних або морських цілях незалежно від засобів протидії електронної війни", - зазначив Рой Гардінер, аналітик з відкритих джерел у галузі озброєнь.

Він вважає, ця інновація може змінити динаміку війни в Чорному морі. На його думку, оптоволоконні FPV-дрони особливо підходять для віддалених цілей, наприклад, Туапсе і Новоросійська.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, заявив, що наразі Україна - лідер у створенні різних типів дронів для різних завдань.

Він додав, що цей досвід не має аналогів навіть у найрозвиненіших економіках та галузях промисловості світу.

Дрони на оптоволокні

Безпілотники, оснащені оптоволоконним зв’язком, все частіше використовуються у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Вони отримують команди і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. У звичайних дронах це відбується через радіоканал.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що в України вже є дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів" із реактивними двигунами.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВійна в УкраїніДрони