Ускорит эволюцию войны. Украина создала новый тип морских дронов, - СМИ

Отмечается, что атаки в портах Туапсе и Новороссийск страны-агрессора стали первыми, когда оптоволоконные дроны запускали с моря.

Издание напоминает, что Украина намекала на такую возможность в декабре прошлого года. Тогда Военно-морские силы ВСУ показывали кадры, на которых морские дроны-носители класса "Магура" запускают FPV-дроны из внутренних отсеков.

"Учитывая ограниченные человеческие ресурсы, страна полагается на дешевые беспилотные системы, созданные для эффективного использования и одноразового применения", - отметил Грегори Фалько, эксперт по автономным системам Корнельского университета.

Forbes пишет, что сейчас и Украина, и РФ пытаются увеличить дальность своих беспилотников. Эксперты отмечают, что использование морских дрононосителей открывает новые возможности для этого.

"Волоконно-оптические FPV, перевозимые на морских дронах-носителях, позволяют успешно наносить удары по наземным или морским целям независимо от средств противодействия электронной войны", - отметил Рой Гардинер, аналитик по открытым источникам в области вооружений.

Он считает, эта инновация может изменить динамику войны в Черном море. По его мнению, оптоволоконные FPV-дроны особенно подходят для удаленных целей, например, Туапсе и Новороссийска.

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, заявил, что сейчас Украина - лидер в создании различных типов дронов для различных задач.

Он добавил, что этот опыт не имеет аналогов даже в самых развитых экономиках и отраслях промышленности мира.