"Прискаче" новий циклон. Сьогодні погода в Україні кардинально зміниться

Погода в Україні

"Циклон на ім`я Axel з північного заходу, з районів Скандинавії, прискаче в Україну разом із атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді", - розповіла вона.

Опади

За її словами, у більшості областей пройдуть поки що дощі, проте через поступове зниження температури повітря, вже й з мокрим снігом.

"Опади можуть бути помірними, у південній частині - переважно невеликі. У східних областях дощ та мокрий сніг більш ймовірні в другій половині дня та ввечері", - розповіла Діденко.

Вітер

До того ж як зазначила синоптик, західний та південно-західний вітер посилюватиметься до сильного, місцями до 15-20 метрів за секунду.

"А при посиленні вітру температура повітря видається нижчою, ніж насправді", - констатувала вона.

Температура

За прогнозом вдень ще побуде досить тепла погода, +3...+8 градусів, на півдні та заході місцями до +7..+11 градусів.

"Найхолодніше вже буде на північному сході України, 0..+4 градуси", - констатувала Діденко.

Погода у Києві

У столиці, за даними синоптика, сьогодні очікується волога, з опадами, вітряна погода.

"Пориви західного, південно-західного вітру досягатимуть 15-18 метрів за секунду. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5...+6 градусів", - розповіла синоптик.