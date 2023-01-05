"Прискаче" новий циклон. Сьогодні погода в Україні кардинально зміниться

Сьогодні, 5 січня, стане днем суттєвих погодних змін - зі спокійної, переважно сухої та теплої на холоднішу та мокрішу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Циклон на ім`я Axel з північного заходу, з районів Скандинавії, прискаче в Україну разом із атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді", - розповіла вона.
Опади
За її словами, у більшості областей пройдуть поки що дощі, проте через поступове зниження температури повітря, вже й з мокрим снігом.
"Опади можуть бути помірними, у південній частині - переважно невеликі. У східних областях дощ та мокрий сніг більш ймовірні в другій половині дня та ввечері", - розповіла Діденко.
Вітер
До того ж як зазначила синоптик, західний та південно-західний вітер посилюватиметься до сильного, місцями до 15-20 метрів за секунду.
"А при посиленні вітру температура повітря видається нижчою, ніж насправді", - констатувала вона.
Температура
За прогнозом вдень ще побуде досить тепла погода, +3...+8 градусів, на півдні та заході місцями до +7..+11 градусів.
"Найхолодніше вже буде на північному сході України, 0..+4 градуси", - констатувала Діденко.
У столиці, за даними синоптика, сьогодні очікується волога, з опадами, вітряна погода.
"Пориви західного, південно-західного вітру досягатимуть 15-18 метрів за секунду. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5...+6 градусів", - розповіла синоптик.
Як повідомлялось, у Києві та області сьогодні, 5 січня, очікуються сильні пориви вітру. Мешканців регіону попередили про проблеми у русі транспорту.
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