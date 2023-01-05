RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Прискачет" новый циклон. Сегодня погода в Украине кардинально изменится

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 января, станет днем существенных погодных изменений - со спокойной, преимущественно сухой и теплой на более холодную и более мокрую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"Циклон по имени Axel с северо-запада, из районов Скандинавии, "прискачет" в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде", - рассказала она.

Осадки

По ее словам, в большинстве областей пройдут пока дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха, уже и с мокрым снегом.

"Осадки могут быть умеренными, в южной части - преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее во второй половине дня и вечером", - рассказала Диденко.

Ветер

К тому же, как отметила синоптик, западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильного, местами до 15-20 метров в секунду.

"А при усилении ветра температура воздуха кажется ниже, чем на самом деле", – констатировала она.

Температура

По прогнозу днем еще будет достаточно теплая погода, +3...+8 градусов, на юге и западе местами до +7..+11 градусов.

"Холоднее уже будет на северо-востоке Украины, 0...+4 градуса", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В столице, по данным синоптика, сегодня ожидается влажная, с осадками, ветреная погода.

"Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+6 градусов", - рассказала синоптик.

Как сообщалось, в Киеве и области сегодня, 5 января, ожидаются сильные порывы ветра. Жителей региона предупредили о проблемах в движении транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в КиевеПогода на день