"Прискачет" новый циклон. Сегодня погода в Украине кардинально изменится

Сегодня, 5 января, станет днем существенных погодных изменений - со спокойной, преимущественно сухой и теплой на более холодную и более мокрую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Циклон по имени Axel с северо-запада, из районов Скандинавии, "прискачет" в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде", - рассказала она.
Осадки
По ее словам, в большинстве областей пройдут пока дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха, уже и с мокрым снегом.
"Осадки могут быть умеренными, в южной части - преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее во второй половине дня и вечером", - рассказала Диденко.
Ветер
К тому же, как отметила синоптик, западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильного, местами до 15-20 метров в секунду.
"А при усилении ветра температура воздуха кажется ниже, чем на самом деле", – констатировала она.
Температура
По прогнозу днем еще будет достаточно теплая погода, +3...+8 градусов, на юге и западе местами до +7..+11 градусов.
"Холоднее уже будет на северо-востоке Украины, 0...+4 градуса", - констатировала Диденко.
В столице, по данным синоптика, сегодня ожидается влажная, с осадками, ветреная погода.
"Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+6 градусов", - рассказала синоптик.
Как сообщалось, в Киеве и области сегодня, 5 января, ожидаются сильные порывы ветра. Жителей региона предупредили о проблемах в движении транспорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.