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Зима розгуляється не на жарт. Мешканців Києва і області попередили про "сюрпризи"

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Україна, Середа 04 січня 2023 14:13
Зима розгуляється не на жарт. Мешканців Києва і області попередили про "сюрпризи" Фото: мешканців Києва та області попередили про "сюрпризи" погоди завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві та області завтра, 5 січня, очікуються сильні пориви вітру. Мешканців регіону попереджають про проблеми у русі транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"5 січня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", - попередили синоптики.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Опади

Хмарно з проясненням. Дощ, вночі з мокрим снігом.

Температура

  • вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла;
  • у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

Що робити під час сильного вітру?

В КМДА дали рекомендації, як слід поводитись під час поривів вітру. А саме:

  • тримайтесь якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
  • усі вікна будинків щільно закрийте, приберіть із балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Як повідомлялось, у вівторок, 3 січня, в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року.

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