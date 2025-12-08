Пришвидшене бронювання - тимчасове: скільки триватимуть нові правила

До 1 лютого 2026 року підприємства отримуватимуть результат бронювання упродовж 24 годин, замість трьох діб, як було раніше. Це має запобігти ситуаціям, коли через бюрократичні паузи фахівці втрачають чинну відстрочку.

Скасовано і правило п’ятиденного інтервалу між заявами на анулювання бронювання. Тепер нову заявку можна подавати одразу після опрацювання попередньої.

Спрощені правила діятимуть до 1 лютого 2026 року, після чого повернуться стандартні процедури. Водночас Мінцифра працює над запуском можливості подавати документи на продовження бронювання заздалегідь, щоб уникнути будь-яких розривів між старою та новою відстрочкою.

У відомстві наголошують: мета змін полягає у тому, щоб забезпечити безперервність роботи критично важливих підприємств і не допустити втрати статусу заброньованих працівників через технічні чи процедурні затримки.