Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Ускоренное бронирование - временное: сколько продлятся новые правила

Фото: Бронирование работников через "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Процесс бронирования работников для критически важных предприятий временно упростили - отныне заявки будут обрабатывать в три раза быстрее.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

До 1 февраля 2026 года предприятия будут получать результат бронирования в течение 24 часов, вместо трех суток, как было раньше. Это должно предотвратить ситуации, когда из-за бюрократических пауз специалисты теряют действующую отсрочку.

Отменено и правило пятидневного интервала между заявлениями на аннулирование бронирования. Теперь новую заявку можно подавать сразу после обработки предыдущей.

Упрощенные правила будут действовать до 1 февраля 2026 года, после чего вернутся стандартные процедуры. В то же время Минцифра работает над запуском возможности подавать документы на продление бронирования заранее, чтобы избежать каких-либо разрывов между старой и новой отсрочкой.

В ведомстве отмечают: цель изменений заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность работы критически важных предприятий и не допустить потери статуса забронированных работников из-за технических или процедурных задержек.

Напомним, в Украине с 4 декабря критически важные предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса получили право бронировать всех необходимых работников без лимита по количеству.

РБК-Украина также писало, что введена возможность бронировать специалистов на 45 дней для устранения нарушений воинского учета и отменена 72-часовая проверка списков для критически важных компаний. Изменения должны ускорить принятие решений и помочь предприятиям не терять ключевых работников.

