Пришвидшене бронювання - тимчасове: скільки триватимуть нові правила
Процес бронювання працівників для критично важливих підприємств тимчасово спростили - відтепер заявки оброблятимуть утричі швидше.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
До 1 лютого 2026 року підприємства отримуватимуть результат бронювання упродовж 24 годин, замість трьох діб, як було раніше. Це має запобігти ситуаціям, коли через бюрократичні паузи фахівці втрачають чинну відстрочку.
Скасовано і правило п’ятиденного інтервалу між заявами на анулювання бронювання. Тепер нову заявку можна подавати одразу після опрацювання попередньої.
Спрощені правила діятимуть до 1 лютого 2026 року, після чого повернуться стандартні процедури. Водночас Мінцифра працює над запуском можливості подавати документи на продовження бронювання заздалегідь, щоб уникнути будь-яких розривів між старою та новою відстрочкою.
У відомстві наголошують: мета змін полягає у тому, щоб забезпечити безперервність роботи критично важливих підприємств і не допустити втрати статусу заброньованих працівників через технічні чи процедурні затримки.
Нагадаємо, в Україні з 4 грудня критично важливі підприємства та організації оборонно-промислового комплексу отримали право бронювати всіх необхідних працівників без ліміту за кількістю.
