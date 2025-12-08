Ускоренное бронирование - временное: сколько продлятся новые правила
Процесс бронирования работников для критически важных предприятий временно упростили - отныне заявки будут обрабатывать в три раза быстрее.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
До 1 февраля 2026 года предприятия будут получать результат бронирования в течение 24 часов, вместо трех суток, как было раньше. Это должно предотвратить ситуации, когда из-за бюрократических пауз специалисты теряют действующую отсрочку.
Отменено и правило пятидневного интервала между заявлениями на аннулирование бронирования. Теперь новую заявку можно подавать сразу после обработки предыдущей.
Упрощенные правила будут действовать до 1 февраля 2026 года, после чего вернутся стандартные процедуры. В то же время Минцифра работает над запуском возможности подавать документы на продление бронирования заранее, чтобы избежать каких-либо разрывов между старой и новой отсрочкой.
В ведомстве отмечают: цель изменений заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность работы критически важных предприятий и не допустить потери статуса забронированных работников из-за технических или процедурных задержек.
Напомним, в Украине с 4 декабря критически важные предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса получили право бронировать всех необходимых работников без лимита по количеству.
РБК-Украина также писало, что введена возможность бронировать специалистов на 45 дней для устранения нарушений воинского учета и отменена 72-часовая проверка списков для критически важных компаний. Изменения должны ускорить принятие решений и помочь предприятиям не терять ключевых работников.