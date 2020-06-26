Пришло время для нового поколения руководителей в НБУ, - Холодов 

Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

По его словам, делать основную ставку на минимальную инфляцию - это замораживать экономику

Обновление руководящего состава национального банка Украины - политически и экономически назревший вопрос.

Об этом написал народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Андрей Холодов в своем Telegram-канале.

"Во-первых, НБУ до сих пор де-факто управляют люди Петра Порошенко, в том числе - из-за границы. Не нужно путать независимость НБУ с привычкой выполнять команды бывшего президента. Во-вторых, я считаю неверными стратегические приоритеты НБУ", - пишет нардеп.

Делать основную ставку на минимальную инфляцию (так называемое "инфляционное таргетирование") - это замораживать экономику, блокировать экономический рост и организовывать в стране застой, отмечает он.

"В-третьих, есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ. Учетная ставка, ОВГЗ, кредитование. Очевидно, что решения принимаются слишком медленно. Я уверен, что для каждого такого опоздания найдется сотня объяснений и причин, но меня они не интересуют. Меня интересуют только результаты. Никаких компромиссов тут не может быть", - добавил Холодов.

Замглавы финансового комитета считает, что "НБУ нуждается в новом во всех смыслах поколении руководителей".

"Только после такого обновления в НБУ появится реальная независимость и проукраинская политическая позиция", - резюмировал Андрей Холодов.

Напомним, на прошлой неделе финансовый комитет раскритиковал работу правления Нацбанка и его главы Якова Смолия, и предлагает Раде признать политику регулятора провальной и неэффективной.

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Автор: РБК-Украина