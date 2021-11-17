"Пришли к пониманию": Лукашенко и Меркель снова обсудили ситуацию с мигрантами на границе

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за неделю обсудила по телефону с Александром Лукашенко миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси. Стороны пришли к определенному понимаю, как действовать в решении возникшего кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси .

Отмечается, что Меркель и Лукашенко обсудили проблему мигрантов на границе ЕС и Беларуси. В ходе разговора стороны пришли к определенному пониманию, как действовать дальше в решении имеющихся вопросов.

В частности, уточняется в пресс-релизе, проблема с мигрантами выносится на уровень ЕС и Беларуси. Для последующих переговоров стороны определят ответственных лиц, которые должны немедленно вступить в контакт. В этом же контексте планируется решать желание мигрантов попасть в Германию.

В ходе разговора Меркель довела до Лукашенко просьбу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в решении миграционного кризиса международных организаций, занимающихся беженцами.

По итогам беседы Меркель и Лукашенко договорились продолжить контакты для решения миграционного кризиса на границе.