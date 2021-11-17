"Прийшли до розуміння": Лукашенко і Меркель знову обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вдруге за тиждень обговорила телефоном з Олександром Лукашенком міграційну кризу на кордоні ЄС і Білорусі. Сторони прийшли до певного розуміння, як діяти у вирішенні виниклої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Білорусі .

Відзначається, що Меркель і Лукашенко обговорили проблему мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі. В ході розмови сторони прийшли до певного розуміння, як діяти далі у розв'язання наявних питань.

Зокрема, уточнюється в пресрелізі, проблема з мігрантами виноситься на рівень ЄС і Білорусі. Для подальших переговорів сторони визначать відповідальних осіб, які повинні негайно вступити в контакт. У цьому ж контексті планується вирішувати бажання мігрантів потрапити до Німеччини.

В ході розмови Меркель довела до Лукашенка прохання глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйнен про обов'язкову участь у вирішенні міграційної кризи міжнародних організацій, що займаються біженцями.

За підсумками бесіди Меркель і Лукашенко домовилися продовжити контакти для вирішення міграційної кризи на кордоні.