Прирост прямых инвестиций в Украину в 2019 году ускорился

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35 809,6 млн долларов, что на 2 904,5 млн долларов больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 2 531,1 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 1 282,3 млн долларов. За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на 947,1 млн долларов. Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) добавили 1 655,7 млн долларов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 25 972,3 млн долларов.

Напомним, по предварительным данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили 32 292,9 млн долларов, что на 685,5 млн долларов больше, чем год назад.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.