Приріст прямих інвестицій в Україну в 2019 році прискорилося

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 31 грудня 2019 року склали 35 809,6 млн доларів, що на 2 904,5 млн доларів більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за рік надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму 2 531,1 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на 1 282,3 млн доларів. За рахунок курсової різниці інвестиції збільшилися на 947,1 млн доларів. Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, втрати, перекласифікація інвестицій тощо) додали 1 655,7 млн доларів.

Станом на 31 грудня 2019 року країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 25 972,3 млн доларів.

Нагадаємо, за попередніми даними Держстату, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за станом на 1 січня 2019 року склали 32 292,9 млн доларів, що на 685,5 млн доларів більше, ніж рік тому.

За даними НБУ, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році склав 0,5 млрд доларів, тобто 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну.