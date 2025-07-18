Прирівняли до нацизму: у Чехії ввели заборону на пропаганду комуністичної ідеології
Президент Чехії Петер Павел підписав закон, який прирівнює пропаганду комуністичної ідеології до нацистської пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.
Новий закон вносить правку до Кримінального кодексу Чехії, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її на один рівень з нацистською пропагандою.
Оновлене законодавство запроваджує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до п'яти років для будь-кого, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні чи інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної чи класової ненависті".
Ця зміна відбулася після закликів чеських історичних установ, включаючи Інститут вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважають правовим дисбалансом.
Російська "нацистська" пропаганда
Нагадаємо, що Росія останнім часом систематично використовує риторику боротьби з "нацизмом", як інструмент пропаганди для виправдання своїх агресивних дій проти інших країн. У випадку з Україною російська влада від початку 2014 року активно розповсюджувала тезу про нібито "нацистський режим" у Києві.
Тактика, зокрема, спрямована не лише на внутрішню аудиторію Росії, але й на міжнародну спільноту, намагаючись дискредитувати Україну в очах інших країн. Насправді ж такі звинувачення є безпідставними й мають на меті відвернути увагу від імперіалістичних амбіцій країни-терориста та порушень міжнародного права.
Додамо, у січні у ПАРЄ закликали диктаторські режими у Білорусі та Росії не маніпулювати темою "боротьби з нацизмом" для виправдання своїх геополітичних амбіцій.
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