Приравняли к нацизму: в Чехии ввели запрет на пропаганду коммунистической идеологии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv .

Новый закон вносит правку в Уголовный кодекс Чехии, которая криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее на один уровень с нацистской пропагандой.

Обновленное законодательство вводит наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет для любого, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти".

Это изменение произошло после призывов чешских исторических учреждений, включая Институт изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считают правовым дисбалансом.