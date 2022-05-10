В Припяти восстановили вышку для связи

Базовую станцию повредили оккупанты во время оккупации Киевской области. Ее уже удалось восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Антенны этой базовой станции в Припяти расстреляли, а оборудование на земле взорвали наголову. Но теперь их ремонт завершен и мобильная связь восстановлена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения во время оккупации Киевской области.

Уходя из ЧАЭС, оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС. Также при уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии и украли контейнеры для ремонта оборудования.

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