Припять засияла огнями: в Зоне отчуждения активировали ARTEFACT

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22 ноября на территории Чернобыльской зоны отчуждения состоялась активация "Артефакта" - уникальной диджитал-скульптуры, созданной арт-проектом ARTEFACT при поддержке Украинского культурного фонда.

Журналисты Styler смогли не только побывать на месте, где 32 года назад произошла одна из самых страшных экологических катастроф мира, но и стать свидетелями "запуска" скульптуры, которая призывает общественность обратить внимание на глобальную проблему распространений новостных фейков и манипулирования информацией. По мнению организаторов проекта, во времена гибридных войн, которые наблюдаются по всему миру и в том числе в Украине, - это как никогда актуально.

Фото: Организаторы проекта ARTEFACT рассказывают о ценности скульптуры (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как сообщили организаторы проекта, в информационную эпоху важно научиться фильтровать правду от лжи (фейка), быть медиа-грамотным. Поэтому символизм скульптуры делает отсылку к знаменитой повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". В Зоне отчуждение появляется Артефакт, способный ответить на важнейшие вопросы и выполнить желание людей. Произведение было своеобразным пророчеством, поскольку Зона отчуждения, описанная в повести, вскоре появилась на карте. Пришло время появиться и Артефакту.

Фото: Чернобыльская зона отчуждения (РБК-Украина/Виталий Носач)

Локацией для активации "Артефакта" был выбран город-призрак Припять, в котором жизнь остановилась после 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В тот день жители городка не знали всей правды о случившейся трагедии, о том, какой мощнейший выброс радиоактивных веществ был осуществлен в окружающую среду. Как известно, не знали об этом и жители близлежащих городов. В то время, как иностранные СМИ сообщали об угрозе для жизни людей, в Киеве и других городах Украины и Беларуси проводились праздничные демонстрации и гуляния к Первомаю. Утаивание информации от населения повлекло за собой цепочку непоправимых последствий для здоровья многих людей.

"Это зарождение проекта. Его первый шаг. Мы впервые презентуем new media art скульптуру в Зоне отчуждения. Это было не просто, но это всего лишь начало", - поделилась куратор арт-проекта ARTEFACT Светлана Коршунова.

Фото: Светлана Коршунова (РБК-Украина/Виталий Носач)

Она поблагодарила всех, кто принял участие в проекте и поддержал их инициативу. Светлана отметила, что следующим этапом станет создание документального фильма ARTEFACT, а также размещение библиотеки "Звуков Чернобыля" на одном из ведущих мировых магазинов музыкальных семплов.

Как выяснилось, музыкальное сопровождение к скульптуре создал всемирно известный артист, номинат премии "Грэмми" Кристоф Этье в коллаборации с автором "Артефакта", украинским медиа-художником RASSVET. Саундтрек был создан на основе библиотеки "Звуков Чернобыля", записанной в Зоне отчуждения.

Фото: Чернобыльская зона отчуждения (РБК-Украина/Виталий Носач)

Директор Украинского культурного фонда Юлия Федив сообщила, что на реализацию арт-объекта было выделено 1 млн 400 тысяч грн.

"Аудиовизуальные индустрии являются одним из восьми приоритетных секторов для Украинского культурного фонда, ведь культура, информационная безопасность чрезвычайно важны, опираясь на те события, которые происходят в жизни украинского народа, а культура является мега-составляющей, чтобы достичь этого компромисса и наладить прозрачные информационные потоки", - отметила Юлия Федив.

Фото: город-призрак Припять (РБК-Украина/Виталий Носач)

К тому времени как закончилась экскурсия по территории Чернобыльской зоны отчуждения, осмотра радиолокационной станции "Дуга" и плотного обеда в столовой АЭС, стемнело. Журналистам выдали белые защитные комбинезоны, которые следовало надеть поверх основной одежды, и все отправились к центральной площади Припяти.

Фото: по дороге к ДК "Энергетик" (РБК-Украина/Виталий Носач)

Местность уже сияла разноцветными огнями на фоне безлюдной тишины.

Фото: по дороге к ДК "Энергетик" (РБК-Украина/Виталий Носач)

И вот появилась ОНА - огромная сияющая звезда, в центре которой находились мониторы. Вокруг - дополнительное оформление и световая инсталляция. Звезда была подвешена на кран.

Журналисты в белых комбезах определенно стали дополнением к футуристической атмосфере арт-объекта.

Фото: активация "Артефакта" - диджитал скульптуры (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Такого большого количества людей (около 200 человек - Ред.) в этом особенном месте еще не было. Это исторический момент. Это возможность побывать в будущем, потому что через лет 60-70 все изменится, и Чернобыль будет выглядеть немного футуристическим", - подытожил ведущий презентации.

Добавим, что после Припяти представленная диджитал-скульптура отправится в Европу для участия в тематических выставках.

Напомним, ранее Styler сообщал, что книга о Чернобыльской трагедии украинского историка и писателя Сергея Плохия получила престижную британскую литературную премию Бейли Гиффорда.

Также в июне в центре Киева прошли съемки американского мини-сериала об аварии на Чернобыльской атомной станции под названием "Chernobyl".