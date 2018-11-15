Книга украинского историка получила престижную премию в Британии

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Книгу назвали "беспрецедентным рассказом уже всем известной катастрофы"

Книга украинского историка и писателя Сергея Плохия получила престижную британскую литературную премию Бейли Гиффорда. Об этом сообщает "BBC Україна".

Председатель комитета судей премии Фиаметта Рокко объявила, что книга является "беспрецедентным рассказом уже всем известной катастрофы".

"Это страшная история, повествующая о политическом цинизме и научном невежестве, в которой мир спасли только героизм и удача", - добавила она.

В книге "Чернобыль: История ядерной катастрофы" рассматриваются различные геополитические и индустриальные факторы, которые привели к трагедии в 1986 году. Книга наглядно показывает, насколько атомная энергетика и политическая система были серьезно разрушены.

Сергей Плохий (facebook/Serhii Plokhii)

Сергей Плохий, который преподавал историю Украины в Гарвардском университете, рисует беспощадную картину, повествует о несуразности советской системы и высокомерии советских властей. Однако, в описании людей, работавших на месте трагедии - руководителей и работников завода, пожарных, солдат и других, рискующих своей жизнью, чтобы устранить аварию и уменьшить масштабы повреждений, - остро ощущается сочувствие автора. Причиной этому может служить его детство в 500 км к югу от Чернобыля. Кстати, материалы для книги Плохий брал из бывших архивов КГБ, к которым можно было получить доступ после Революции достоинства.

Добавим, что в короткий список премии вошли еще шесть книг, три из которых, включая "Чернобыль", - на историческую тематику. Наш историк получит 30 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее мы писали о том, что киевский Театр на Подоле был номинирован на премию европейской архитектуры.

Также бы сообщали, что в Чернобыльской зоне запустили первую солнечную электростанцию, расположенную напротив накрытого реактора.

Видео: РБК-Украина