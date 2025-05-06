Гімнасти збірної України у повному складі відмовляються від участі в чемпіонаті Європи: в чому причина

Члени чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики висунули ультиматум профільний національній федерації. Вони незгодні з кадровою політикою організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram гімнаста Назара Чепурного.

Спортсмени вважають, що Українська федерація гімнастики (УФГ) усуває головного тренера команди Геннадія Сартинського через особисту помсту.

"Українська федерація гімнастики цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України Геннадія Сартинського – від участі в чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди.

Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі зі Стеллою Захаровою, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини", – говориться в заяві, опублікованій у соцмережі.

Гімнасти заявили, що без Сартинського вони відмовляються брати участь у чемпіонаті Європи наприкінці травня цього року. Також вони направлять колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва УФГ.

"Ми – команда. І ми не дамо розірвати її зсередини", - заявили представники збірної.

Заяву підписали Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.