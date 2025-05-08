"Предполагаю, что японцев стимулировали". Тренер сборной Украины рассказал о провальном матче на ЧМ

Одной шайбы не хватило хоккейной сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе 1А, чтобы подняться в элитный турнир. Причины неудачи объяснил тренер команды Олег Шафаренко.

Повлияла третья сторона

Украина в решающем матче проиграла Японии в основное время (2:3). Если бы поражение было в овертайме, или по буллитам "сине-желтые" повысились бы в классе. Японцам в этой игре уже ничего не было нужно, но они оказались очень неуступчивыми.

Специалист подозревает, что на исход решающего для украинцев поединка повлияла третья сторона.

"Имею основания предполагать, что японцев мотивировали наши соперники -- итальянцы. Но даже без этого мы понимали, что на чемпионате мира ни одна команда очков не подарит. Тем более, японцы хотели реваншироваться за поражение в товарищеском матче (0:1). Они даже выставили голкипера Оцуку, который не играл на чемпионате, но удачно провел спарринг против нас накануне".

Тренер уверен, что все могло сложиться по-другому.

"Игра давалась, мы повели 1:0. Нужно было сыграть грамотно и не терять концентрации. Но мы пропустили голы в ситуациях, когда шайба была у нас. Не соперник что-то создал, а мы пропустили контратаки. И это мне как тренеру обидно больше всего", - признался Шафаренко.

Олег Шафаренко на тренировке сборной Украины (фото: ФХУ)

"Не хватило нас всех"

Шафаренко также считает, что в нынешнем состоянии "сине-желтые" еще не совсем готовы к выступлениям на самом высоком уровне.

"Если мы хотим выходить в Топ-дивизион, то такие команды как Япония надо побеждать. Но японцы заметно были быстрее нас. В Дивизионе 1А на таких оборотах как Япония играли еще только итальянцы. Остальные четыре команды были немного медленнее. А в элите - очень высокие скорости. В конце концов на заключительный поединок не хватило нас всех - и тренеров, и игроков", - резюмировал он

Где и с кем будет играть Украина в следующем году

На чемпионате мира-2026 национальная команда Украины попытается со второй попытки пробиться в элиту: занять одно из двух первых мест в Дивизионе 1А.

Где состоится турнир - пока неизвестно. Нет пока и полного списка команд-оппонентов. Известны лишь три из пяти сборных, с которыми будет спорить Украина.

Это наши соперники по нынешнему турниру - Япония и Польша. А также сборная Литвы, которая выиграла турнир в Дивизионе 1В.

Еще две команды станут известны в мае. Это будут две худшие сборные Топ-дивизиона по итогам ЧМ-2025. Турнир с участием элитных хоккейных государств пройдет с 9 по 25 мая на аренах Швеции и Дании.