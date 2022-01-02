Приписывание Москве обязательств по "Минску" загоняет переговоры в тупик, - МИД РФ

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, якобы, приписывание России обязательств по "Минску" загоняет переговоры в тупик. Восстановление мира на Донбассе отдаляется на неопределенный срок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

"Вместе с тем открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного положения – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - заявил Руденко.

Как отметил Руденко, перспективы восстановления мира на Донбассе якобы отдаляется на неопределенный срок из-за того, что Украина объявляет Россию стороной конфликта и приписывает ей обязательства по Минску. По его словам, это загоняет переговоры в тупик.