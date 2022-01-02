Приписування Москві зобов'язань по "Мінську" заганяє переговори в глухий кут, - МЗС РФ

За словами заступника голови МЗС РФ Андрія Руденко, нібито, приписування Росії зобов’язань по "Мінську" заганяє переговори у глухий кут. Відновлення миру на Донбасі віддаляється на невизначений термін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

"Водночас відкритим залишається питання, як просуватися у напрямку повного виконання підтриманих Вашингтоном Мінських угод на фоні категоричної відмови України від імплементації їх іншого наріжного становища - підтримання прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом", - заявив Руденко.

Як відзначив Руденко, перспективи відновлення миру на Донбасі, нібито, віддаляється на невизначений термін через те, що Україна оголошує Росію стороною конфлікту та приписує їй зобов’язання по Мінську. За його словами, це заганяє переговори у глухий кут.