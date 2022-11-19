"Припиніть цю війну та виведіть війська з України". Шольц напряму звернувся до Путіна

Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, яку приводить Spiegel.
"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - звернувся Шольц до президента РФ Володимира Путіна.
За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором.
"Ніхто не має права забирати собі чужу територію", - додав канцлер.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що війна Росії проти України "створює багато проблем для світопорядку".
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на засіданні лідерів країн "Великої двадцятки", що найкращим способом домогтися відновлення світової економіки буде припинення війни Росії в Україні.
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