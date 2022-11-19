"Припиніть цю війну та виведіть війська з України". Шольц напряму звернувся до Путіна

Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, яку приводить Spiegel.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - звернувся Шольц до президента РФ Володимира Путіна. За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором. "Ніхто не має права забирати собі чужу територію", - додав канцлер.