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Найкращий спосіб відновлення світової економіки - припинення війни РФ проти України, - Шольц

Новость на русском →
Індонезія, Вівторок 15 листопада 2022 11:19
Найкращий спосіб відновлення світової економіки - припинення війни РФ проти України, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на засіданні лідерів країн "Великої двадцятки", що найкращим способом домогтися відновлення світової економіки буде припинення війни Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Передусім, я хотів би ще раз чітко заявити, що найефективніший спосіб домогтися відновлення світової економіки - це припинити війну Росії проти України", - заявив Шольц на засіданні з продовольчої та енергетичної безпеки на зустрічі на Балі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни. Сунак використав G20 як можливість викрити путінське варварство і змусити Росію подивитися на обличчя глобальним стражданням, викликаним цією безглуздою кампанією насильства.

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