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"Прекратите эту войну и выведите войска из Украины". Шольц напрямую обратился к Путину

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое приводит Spiegel.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины", - обратился Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.

"Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", - добавил канцлер.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что война России против Украины "создает много проблем для миропорядка".

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании лидеров стран Большой двадцатки, что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны России в Украине.

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