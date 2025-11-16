UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Припинення вогню в Україні до весни малоймовірне, - президент Фінляндії

Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Припинення вогню в Україні навряд чи буде укладено до весни. Європейським союзникам необхідно продовжувати підтримувати Київ, попри нещодавній корупційний скандал.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів, принаймні цього року", - сказав Стубб.

За його словами, щоб принести мир в Україну, президент США Дональд Трамп і європейські лідери повинні максимально посилити тиск на Росію і її диктатора Володимира Путіна, щоб змінити його стратегічне мислення. 

"Путін в основному хоче заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і ці цілі не змінилися з початку війни майже чотири роки тому", - наголосив президент Фінляндії.

Стубб зазначив, що є три великі питання на шляху до перемир'я між Україною та Росією - це гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".

Він також додав, що український президент Володимир Зеленський повинен "швидко розібратися з обвинуваченнями в хабарях і розкраданні".

За словами фінського президента, цей скандал грає на руку Росії.

Водночас він закликав європейських лідерів розглянути можливість збільшення фінансової та військової підтримки України.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його про можливе використання Росією будь-яких корупційних скандалів в Україні для пропагандистських атак.

Також РБК-Україна зібрало ключові коментарі американських та європейських посадовців щодо корупційного скандалу в Україні, зокрема, в розрізі подальшої військової та фінансової підтримки Києва.

