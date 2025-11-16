RU

Прекращение огня в Украине до весны маловероятно, - президент Финляндии

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Прекращение огня в Украине вряд ли будет заключено до весны. Европейским союзникам необходимо продолжать поддерживать Киев, несмотря на недавний коррупционный скандал.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Я не очень оптимистичен относительно достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", - сказал Стубб.

По его словам, чтобы принести мир в Украину, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и ее диктатора Владимира Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление.

"Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб отметил, что есть три больших вопроса на пути к перемирию между Украиной и Россией - это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение "определенного понимания относительно территориальных претензий".

Он также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский должен "быстро разобраться с обвинениями во взятках и хищении".

По словам финского президента, этот скандал играет на руку России.

В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Украины.

 

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его о возможном использовании Россией любых коррупционных скандалов в Украине для пропагандистских атак.

Также РБК-Украина собрало ключевые комментарии американских и европейских чиновников относительно коррупционного скандала в Украине, в частности, в разрезе дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева.

