Туск про корупційний скандал в Україні: це ускладнює підтримку у війні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його про можливе використання Росією будь-яких корупційних скандалів в Україні для пропагандистських атак.

"Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного, з перших днів його президентства - ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, - що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна - це корумпована Україна", - каже Туск.

Він зазначив, що Росія та проросійські сили в Європі традиційно просувають наратив про нібито "корумповану Україну", використовуючи його для підриву міжнародної довіри. Адже навіть у Європі досі існує хибне уявлення, що рівень корупції в Україні вищий, ніж у самій Росії.

Разом із тим Туск підкреслив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, адже її незалежність відповідає польським інтересам. Водночас він визнав, що поширення нових корупційних звинувачень у вищих ешелонах влади ускладнює переконання міжнародних партнерів у необхідності солідарності з Україною.

"Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм набагато менший і в Польщі, і в світі. Люди втомилися від війни, від витрат, і не так легко просувати підтримку України у війні з Росією", – сказав Туск.