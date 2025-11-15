ua en ru
Туск про корупційний скандал в Україні: це ускладнює підтримку у війні

Україна, Субота 15 листопада 2025 12:15
Туск про корупційний скандал в Україні: це ускладнює підтримку у війні Фото: прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його про можливе використання Росією будь-яких корупційних скандалів в Україні для пропагандистських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного, з перших днів його президентства - ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, - що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна - це корумпована Україна", - каже Туск.

Він зазначив, що Росія та проросійські сили в Європі традиційно просувають наратив про нібито "корумповану Україну", використовуючи його для підриву міжнародної довіри. Адже навіть у Європі досі існує хибне уявлення, що рівень корупції в Україні вищий, ніж у самій Росії.

Разом із тим Туск підкреслив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, адже її незалежність відповідає польським інтересам. Водночас він визнав, що поширення нових корупційних звинувачень у вищих ешелонах влади ускладнює переконання міжнародних партнерів у необхідності солідарності з Україною.

"Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм набагато менший і в Польщі, і в світі. Люди втомилися від війни, від витрат, і не так легко просувати підтримку України у війні з Росією", – сказав Туск.

Операція "Мідас"

10 листопада НАБУ заявило про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом", у якій, за попередніми даними, могли бути задіяні українські посадовці. Слідство встановило, що учасники групи регулярно отримували хабарі від підрядників компанії.

Надалі незаконні кошти відмивалися через офіс у центрі Києва. Це приміщення, за даними детективів, належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

11 листопада НАБУ оприлюднило матеріали, які свідчать, що цей офіс відвідував колишній віцепрем’єр України. Джерела РБК-Україна уточнюють, що йдеться про Олексія Чернишова.

Після загострення скандалу про свою відставку оголосив міністр юстиції Герман Галущенко. Також заяву про звільнення подала й міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.

