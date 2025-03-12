Припинення вогню в Україні: Рубіо заявив, що США "контактуватимуть" із РФ сьогодні

Переговори США та України в Саудівській Аравії

11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України та США. Переговори відбулися в Джидді і тривали вісім годин.

Зокрема, під час зустрічі було досягнуто домовленості про припинення вогню на 30 днів, а також про відновлення постачання військової допомоги США, а також обміну розвідданих.

Наразі введення режиму припинення вогню залежить від РФ. Буквально сьогодні в Кремлі вперше відреагували на переговори України і США в Саудівській Аравії. Зокрема, нібито не виключаються переговори диктатора Володимира Путіна і глави Білого дому Дональда Трампа.

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