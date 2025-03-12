Прекращение огня в Украине: Рубио заявил, что США "будут контактировать" с РФ сегодня

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Переговоры состоялись в Джидде и продолжались восемь часов.

В частности, в ходе встречи была достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, а также о возобновлении поставок военной помощи США, а также обмена разведданых.

На данный момент введение режима прекращения огня зависит от РФ. Буквально сегодня в Кремле впервые отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. В частности, якобы не исключаются переговоры диктатора Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

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