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Припинення вогню цього року: що думають про це керівники українських компаній

Україна, Понеділок 24 лютого 2025 13:03
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Припинення вогню цього року: що думають про це керівники українських компаній Фото: український бізнес оцінив шанси на припинення вогню (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олександр Білоус

Тільки третина опитаних керівників компаній, що працюють в Україні (32%), переконані, що бойові дії завершаться цього року. Тоді як 25% вважають, що цього не станеться, а 43% не можуть відповісти на це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Серед членських компаній асоціації 77% продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії.

Інші 19% поки не мають однозначної відповіді, і тільки 4% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

На початку 2025 року три чверті компаній (75%) працюють в повному обсязі, 24% працюють з обмеженнями. Пів року тому повноцінно працювали 64% компаній, і 36% працювали з обмеженнями.

Найбільш поширеними обмеженнями компаній залишаються нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (55%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (41%).

У 85% опитаних членських компаній асоціації сьогодні є співробітники у лавах ЗСУ. Протягом останніх пів року спостерігається певна тенденцію до збільшення кількості мобілізованих працівників.

Підтримка бізнесом збройних сил залишається стійкою. Наразі 72% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 35% - продукцією.

Припинення вогню цього року: що думають про це керівники українських компаній

Опитування проводилося з 5 до 16 лютого 2025 року, участь у ньому взяли 102 топ-менеджери членських компаній Європейської бізнес асоціації.

Нагадаємо, НБУ в січні оцінив шанси швидшого завершення бойових дій менш ніж в 15%.

У грудні 2025 року МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.

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