Прекращение огня в этом году: что думают об этом руководители украинских компаний

Только треть опрошенных руководителей компаний, работающих в Украине (32%), убеждены, что боевые действия закончатся в этом году. Тогда как 25% считают, что этого не произойдет, а 43% затрудняются ответить на этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Европейской бизнес ассоциации ( ЕБА ).

Среди компаний - членов ассоциации 77% продолжат работать в Украине, независимо от того, завершатся ли в этом году боевые действия.

Остальные 19% пока не имеют однозначного ответа, и только 4% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

В начале 2025 года три четверти компаний (75%) работают в полном объеме, 24% работают с ограничениями. Полгода назад полноценно работали 64% компаний, и 36% работали с ограничениями.

Наиболее распространенными ограничениями компаний остаются недостаток квалифицированных работников/мобилизация (75%), ограничение географии деятельности (55%) и приостановление работы на время воздушных тревог (41%).

В 85% опрошенных членских компаний ассоциации сегодня есть сотрудники в рядах ВСУ. В течение последних полгода наблюдается определенная тенденция к увеличению количества мобилизованных работников.

Поддержка бизнесом вооруженных сил остается устойчивой. Сейчас 72% компаний поддерживают собственных работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 35% - продукцией.

Опрос проводился с 5 по 16 февраля 2025 года, участие в нем приняли 102 топ-менеджеры членских компаний Европейской бизнес ассоциации.