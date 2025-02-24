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Прекращение огня в этом году: что думают об этом руководители украинских компаний

Украина, Понедельник 24 февраля 2025 13:03
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Прекращение огня в этом году: что думают об этом руководители украинских компаний Фото: украинский бизнес оценил шансы на прекращение огня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Белоус

Только треть опрошенных руководителей компаний, работающих в Украине (32%), убеждены, что боевые действия закончатся в этом году. Тогда как 25% считают, что этого не произойдет, а 43% затрудняются ответить на этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Среди компаний - членов ассоциации 77% продолжат работать в Украине, независимо от того, завершатся ли в этом году боевые действия.

Остальные 19% пока не имеют однозначного ответа, и только 4% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

В начале 2025 года три четверти компаний (75%) работают в полном объеме, 24% работают с ограничениями. Полгода назад полноценно работали 64% компаний, и 36% работали с ограничениями.

Наиболее распространенными ограничениями компаний остаются недостаток квалифицированных работников/мобилизация (75%), ограничение географии деятельности (55%) и приостановление работы на время воздушных тревог (41%).

В 85% опрошенных членских компаний ассоциации сегодня есть сотрудники в рядах ВСУ. В течение последних полгода наблюдается определенная тенденция к увеличению количества мобилизованных работников.

Поддержка бизнесом вооруженных сил остается устойчивой. Сейчас 72% компаний поддерживают собственных работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 35% - продукцией.

Прекращение огня в этом году: что думают об этом руководители украинских компаний

Опрос проводился с 5 по 16 февраля 2025 года, участие в нем приняли 102 топ-менеджеры членских компаний Европейской бизнес ассоциации.

Напомним, НБУ в январе оценил шансы скорейшего завершения боевых действий менее чем в 15%.

В декабре 2025 года МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.

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