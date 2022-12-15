Припинення вогню піде на користь РФ, а потім вона посилить атаки на Україну, - прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що припинення вогню піде на користь Росії, після чого вона посилить свої атаки проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зараз шукає можливості досягти "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

Також в Офісі президента пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

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