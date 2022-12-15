Припинення вогню піде на користь РФ, а потім вона посилить атаки на Україну, - прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що припинення вогню піде на користь Росії, після чого вона посилить свої атаки проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Каріньш, додавши, що це
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зараз шукає можливості досягти "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.
Також в Офісі президента пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.
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