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Прекращение огня пойдет на пользу РФ, а затем она усилит атаки на Украину, - премьер Латвии

Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (press.lv)
Автор: Руслан Гаращенко

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что прекращение огня пойдет на пользу России, после чего она усилит свои атаки против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Кариньш, добавив, что э

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Враг хочет восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся.

Также в Офисе президента объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.

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