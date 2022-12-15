Прекращение огня пойдет на пользу РФ, а затем она усилит атаки на Украину, - премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что прекращение огня пойдет на пользу России, после чего она усилит свои атаки против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Кариньш, добавив, что э
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Враг хочет восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся.
Также в Офисе президента объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.
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