Припинення вогню між РФ та Україною було порушено декілька разів, - Рубіо

США визнали, що припинення вогню між Росією та Україною було порушено декілька разів. Але Вашингтон вважає, що сторони ближче до миру, ніж раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.
"Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів. Але знову ж таки ми ближче до миру, бо обидві сторони говорять одна з одною, але наразі вони не хочуть припинення конфлікту. Це не про те, чи можна довіряти Путіну, я нікому не довіряю. Це не про довіру Путіну, це про дії. Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися і пропонуєте умови, на яких хочете закінчити війну, і це повинні бути адекватні умови", - сказав він.
Рубіо додав, що війна триває, тому "зараз щось буде вибухати і в Україні, і в Росії". За його словами, мета президента США Дональда Трампа - повне припинення вогню між РФ та Україною.
"Це те, що ми хочемо припинити. Якщо у нас повне припинення вогню, нічого не має вибухати, але росіяни на це не погодилися. Вони хотіли певні умови, вони порушать ці умови. І тому говорили про часткове припинення вогню, але одна з причин, чому ми не проштовхували часткове припинення вогню, тому що завжди є розмова про те, по чому можна бити, по чому не можна бити", - зазначив Рубіо.
Держсекретар додав, що США хочуть почути від Росії, чи готова вона до миру. За його словами, якщо Москва відповість "так", то є спосіб досягти миру, але якщо "ні" - то США мають знати раніше, щоб "підігнати політику".
Нагадаємо, що під час своєї розмови президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін погодилися на енергетичне перемир'я. Воно передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі сторін.
Пізніше на зустрічах у Саудівській Аравії команди України і США, а також окремо США і Росія обговорювали безпеку у Чорному морі. Це передбачало забезпечення безпеки цивільного судноплавства.
Україна погодилася на обговорені з США домовленості, але Росія висуває вимоги. Хоч Москва і стверджує, що дотримується енергетичного перемир'я, у березні армія РФ атакувала енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях. При цьому Росія звинувачує Україну у порушенні перемир'я.
В Офісі президента наголошували, що Україна вважає енергетичне перемир'я чинним.
Більше про перемир'я та що про нього кажуть Україна, США і Росія - у матеріалі РБК-Україна.
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