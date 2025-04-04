Припинення вогню між РФ та Україною було порушено декілька разів, - Рубіо

"Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів. Але знову ж таки ми ближче до миру, бо обидві сторони говорять одна з одною, але наразі вони не хочуть припинення конфлікту. Це не про те, чи можна довіряти Путіну, я нікому не довіряю. Це не про довіру Путіну, це про дії. Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися і пропонуєте умови, на яких хочете закінчити війну, і це повинні бути адекватні умови", - сказав він.

Рубіо додав, що війна триває, тому "зараз щось буде вибухати і в Україні, і в Росії". За його словами, мета президента США Дональда Трампа - повне припинення вогню між РФ та Україною.

"Це те, що ми хочемо припинити. Якщо у нас повне припинення вогню, нічого не має вибухати, але росіяни на це не погодилися. Вони хотіли певні умови, вони порушать ці умови. І тому говорили про часткове припинення вогню, але одна з причин, чому ми не проштовхували часткове припинення вогню, тому що завжди є розмова про те, по чому можна бити, по чому не можна бити", - зазначив Рубіо.

Держсекретар додав, що США хочуть почути від Росії, чи готова вона до миру. За його словами, якщо Москва відповість "так", то є спосіб досягти миру, але якщо "ні" - то США мають знати раніше, щоб "підігнати політику".