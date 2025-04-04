Прекращение огня между РФ и Украиной было нарушено несколько раз, - Рубио

"Мы видим, что прекращение огня было нарушено несколько раз. Но опять же мы ближе к миру, потому что обе стороны говорят друг с другом, но пока они не хотят прекращения конфликта. Это не о том, можно ли доверять Путину, я никому не доверяю. Это не о доверии Путину, это о действиях. Если вы заинтересованы в мире, вы прекращаете огонь, прекращаете сражаться и предлагаете условия, на которых хотите закончить войну, и это должны быть адекватные условия", - сказал он.

Рубио добавил, что война продолжается, поэтому "сейчас что-то будет взрываться и в Украине, и в России". По его словам, цель президента США Дональда Трампа - полное прекращение огня между РФ и Украиной.

"Это то, что мы хотим прекратить. Если у нас полное прекращение огня, ничего не должно взрываться, но россияне на это не согласились. Они хотели определенные условия, они нарушат эти условия. И поэтому говорили о частичном прекращении огня, но одна из причин, почему мы не проталкивали частичное прекращение огня, потому что всегда есть разговор о том, по чему можно бить, по чему нельзя бить", - отметил Рубио.

Госсекретарь добавил, что США хотят услышать от России, готова ли она к миру. По его словам, если Москва ответит "да", то есть способ достичь мира, но если "нет" - то США должны знать раньше, чтобы "подогнать политику".