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Прекращение огня в Черном море: Каллас выступила с громким заявлением

19:35 02.09.2026 Ср
1 мин
Российские удары по судам могут спровоцировать очередной глобальный шок
aimg Валерий Ульяненко
Прекращение огня в Черном море: Каллас выступила с громким заявлением Фото: Кая Каллас (Getty Images)
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В ЕС выступают за введение моратория на военные действия в Черном море. Это должно помочь безопасному экспорту украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время пресс-конференции.

Вопросы безопасности на море обсуждали во время неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоялось в ирландском городе Виклоу.

Каллас отметила, что российские удары по зерновым судам в Черном море могут повлечь очередной глобальный шок в сфере продовольственной безопасности.

"Я поддерживаю инициативы по введению моратория на нападения в Черном море", - заявила она.

Она отметила, что ЕС поддерживает экспорт зерна из Украины по альтернативным транзитным маршрутам.

"Мы также стремимся поддержать хранение зерна в Украине для защиты глобальной продовольственной безопасности. Но ничто не заменит объемы, которые можно перевозить по морю", - подчеркнула дипломат.

Напомним, The Telegraph писало, что российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одессы, Черноморска и Южного.

Подробнее о том, как остановка судоходства из-за вражеских атак может ударить по украинской экономике, есть ли альтернативы и как можно разблокировать порты - читайте в материале РБК-Украина.

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