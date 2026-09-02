Прекращение огня в Черном море: Каллас выступила с громким заявлением
В ЕС выступают за введение моратория на военные действия в Черном море. Это должно помочь безопасному экспорту украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время пресс-конференции.
Вопросы безопасности на море обсуждали во время неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоялось в ирландском городе Виклоу.
Каллас отметила, что российские удары по зерновым судам в Черном море могут повлечь очередной глобальный шок в сфере продовольственной безопасности.
"Я поддерживаю инициативы по введению моратория на нападения в Черном море", - заявила она.
Она отметила, что ЕС поддерживает экспорт зерна из Украины по альтернативным транзитным маршрутам.
"Мы также стремимся поддержать хранение зерна в Украине для защиты глобальной продовольственной безопасности. Но ничто не заменит объемы, которые можно перевозить по морю", - подчеркнула дипломат.
Напомним, The Telegraph писало, что российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одессы, Черноморска и Южного.
Подробнее о том, как остановка судоходства из-за вражеских атак может ударить по украинской экономике, есть ли альтернативы и как можно разблокировать порты - читайте в материале РБК-Украина.