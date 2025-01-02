Припинення транзиту російського газу та удар дронами по центру Києва: новини за 1 січня

Україна припинила транзит російського газу. Тим часом росіяни атакували центр Києва за допомогою дронів-камікадзе.
Більш детально про те, що сталося в середу, 1 січня, - в матеріалі РБК-Україна.
Кран перекрито. Україна зупинила транзит російського газу в ЄС і Молдову
Транзит російського газу через Україну в Європу і Молдову зупинено після завершення контракту НАК "Нафтогаз" з "Газпромом".
Які наслідки можуть бути для ЄС, України та Молдови - в матеріалі РБК-Україна.
Київ атакували дрони, є загиблі
Київ у перший день нового року атакували дрони. У кількох районах впали уламки, виникли пожежі.
Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще шестеро дістали поранення.
У США автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року, багато жертв
У Новому Орлеані, Сполучені Штати Америки (США), автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десять людей загинули, ще 30 дістали поранення.
Як з'ясувалося пізніше, водія автомобіля застрелили поліцейські.
Хакери ГУР атакували сервіси російського "Лукойлу", - джерела
Фахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували російський нафтовий сектор. Головною метою були сервіси компанії "Лукойл", повідомили джерела РБК-Україна.
Унаслідок атаки було уражено цифрові ресурси компанії. Через кібератаку у клієнтів компанії не було можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний додаток.
Бійці вже можуть звертатися по допомогу, - військовий омбудсмен
Військовослужбовці вже можуть звертатися по допомогу з питання порушень своїх прав. Це можна робити попри відсутність поки що законопроєкту про військового омбудсмена, розповіла Ольга Решетилова.
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