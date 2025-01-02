Прекращение транзита российского газа и удар дронами по центру Киева: новости за 1 января

Украина прекратила транзит российского газа. Тем временем россияне атаковали центр Киева при помощи дронов-камикадзе.
Более детально о том, что произошло в среду, 1 января, - в материале РБК-Украина.
Кран перекрыт. Украина остановила транзит российского газа в ЕС и Молдову
Транзит российского газа через Украину в Европу и Молдову остановлен после завершения контракта НАК "Нафтогаз" с "Газпромом".
Какие последствия могут быть для ЕС, Украины и Молдовы - в материале РБК-Украина.
Киев атаковали дроны, есть погибшие
Киев в первый день нового года атаковали дроны. В нескольких районах упали обломки, возникли пожары.
В результате вражеской атаки погибли два человека. Еще шесть получили ранения.
В США автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года, много жертв
В Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки (США), автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.
Как выяснилось позже, водителя автомобиля застрелили полицейские.
Хакеры ГУР атаковали сервисы российского "Лукойла", - источники
Специалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали российский нефтяной сектор. Главной целью были сервисы компании "Лукойл", сообщили источники РБК-Украина.
В результате атаки были поражены цифровые ресурсы компании. Из-за кибератаки у клиентов компании не было возможности произвести оплату на АЗС через мобильное приложение.
Бойцы уже могут обращаться за помощью, - военный омбудсмен
Военнослужащие уже могут обращаться за помощью по вопросу нарушений своих прав. Это можно делать несмотря на отсутствие пока законопроекта о военном омбудсмене, рассказала Ольга Решетилова.
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