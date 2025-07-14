Зупинка постачання американської зброї для України: ЗМІ назвали ім'я винуватця

У своїй записці Елбрідж Колбі звернув увагу на критично низький рівень запасів озброєння в Міноборони і наголосив на необхідності зосередити ресурси на захисті національних інтересів країни.

Окремо він підкреслив важливість переорієнтації американських військових можливостей на стримування Китаю.

Хоча записка не вміщувала прямої вказівки припинити допомогу Києву, вона стала одним із ключових чинників, що вплинули на таке рішення.

Пізніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп не був поінформований про наміри Пентагону зупинити постачання зброї Україні.