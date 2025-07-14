Зупинка постачання американської зброї для України: ЗМІ назвали ім'я винуватця

Американська військова допомога Україні була призупинена на підставі записки заступника міністра оборони США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
У своїй записці Елбрідж Колбі звернув увагу на критично низький рівень запасів озброєння в Міноборони і наголосив на необхідності зосередити ресурси на захисті національних інтересів країни.
Окремо він підкреслив важливість переорієнтації американських військових можливостей на стримування Китаю.
Хоча записка не вміщувала прямої вказівки припинити допомогу Києву, вона стала одним із ключових чинників, що вплинули на таке рішення.
Пізніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп не був поінформований про наміри Пентагону зупинити постачання зброї Україні.
На початку липня низка західних ЗМІ повідомили, що США припинили поставки Україні високоточних боєприпасів і ракет для системи ППО Patriot.
В адміністрації Трампа зазначили, що рішення ухвалене з метою переоцінки кількості озброєнь на складах через зменшення їхньої кількості.
За даними ЗМІ, "пауза" начебто була викликана дефіцитом ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.
Остаточну вказівку припинити надання зброї Україні, за даними ЗМІ, надав міністр оборони Піт Гегсет. Він не повідомив про це Конгрес і Трампа.
Після телефонної розмови з президентом Зеленським, президент США заявив про збільшення поставок американської зброї для захисту України від атак РФ.
Трамп уже анонсував новий пакет військової допомоги на сотні мільйонів доларів.
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